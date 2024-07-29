Beşiktaş'ta Rafa Silva sevinci
Beşiktaş'ta Rafa Silva hazırlık maçlarında gösterdiği performansla beğenileri topladı.
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Yaklaşık 1 ay önce takıma katılan Rafa Silva, forma giydiği 3 hazırlık mücadelesinde 3 kez fileleri sarstı.
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Shakhtar Donetsk maçında sol kanatta oynayan Rafa Silva, Grazer ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında 10 numara pozisyonunda görev yaptı.
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Tecrübeli futbolcu, Grazer'e 1, Gençlerbirliği'ne ise 2 gol attı. Kariyerinde ilk kez ülkesinin dışında forma giyen Portekizli oyuncunun uyum sürecini de çabuk atlattığı görüldü.
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Özellikle top ayağına geldiğinde hücum bölgesinde oldukça hareketli ve etkili olan Rafa Silva’nın Immobile ile olan uyumu da camiayı sevindirdi.