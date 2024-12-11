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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta prim dopingi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta prim dopingi!

        Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den Avrupa Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçı öncesinde futbolculara jest geldi.

        Giriş: 11.12.2024 - 17:05 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:05
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        Beşiktaş'ta prim dopingi!
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        Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe galibiyeti için belirlenen primleri Bodo/Glimt maçı öncesinde futbolcuların hesaplarına yatırdı.

        Yücel, derbi zaferinin ardından soyunma odasında "Siz elinizden geleni yaptınız. Pazartesi günü de ben gereğini yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

        Siyah-beyazlılar, yarın Avrupa Ligi'nde Bodo'ya konuk olacak.

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