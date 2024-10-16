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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta orta sahada normale dönüş! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta orta sahada normale dönüş!

        Beşiktaş'ta Musrati'nin tam olarak hazır hale gelmesinin ardından orta alanda sezon başından beri devam eden ikilinin yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

        Giriş: 16.10.2024 - 15:57 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:57
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        Orta sahada normale dönüş!
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        Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı Avrupa Ligi maçında sakatlanan Musrati, Süper Lig'deki Kayserispor ve Gaziantep FK ile Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçlarında forma giyememişti.

        3 maçta da Gedson Fernandes'in yanında Cher Ndour görev alırken Musrati de milli arada idman eksiğini kapattı.

        Libyalı futbolcunun Konyaspor maçıyla formasına kavuşması beklenirken orta alanda da sezon başından beri devam eden Gedson - Musrati ikilisi yeniden sahne alacak.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bu sezon oynanan 12 maçın 9'una Gedson ile Musrati ikilisi ile başlarken Beşiktaş bu maçlarda sadece Ajax'a mağlup oldu.

        Siyah-beyazlılar, 9 maçın 6'sını kazanırken 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Musrati çıktığı 22 maçta 2 gol kaydetti.

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