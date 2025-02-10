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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta orta saha için geri sayım: Sangare, Neuhaus, Esposito - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta orta saha için geri sayım: Sangare, Neuhaus, Esposito

        Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Beşiktaş'ta tüm gözler orta saha transferine çevrildi. İşte gündemdeki isimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:12
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        • 1

          Son olarak kadrosuna Ekvadorlu genç futbolcu Keny Arroyo'yu katan, sezon başında kiralık verdiği Amir Hadziahmetovic'i de Çaykur Rizespor'dan geri çağıran Beşiktaş'ta gözler orta alana yapılacak diğer hamleye çevrildi.

        • 2

          Beşiktaş'ın bu bölge için arayışlarında öne çıkan isimlerden ilki Rapid Wien forması giyen Mamadou Sangare.

        • 3

          Beşiktaş yönetimi, 22 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürüyor. Malili futbolcu, bu sezon 30 maçta oynarken 1 gol ve 3 asist kaydetti.

        • 4

          Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden bir diğeri ise Florian Neuhaus. Borussia Mönchengladbach forması giyen futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü için görüşüldüğü belirtiliyor.

        • 5

          Alman basını transferin bitme aşamasına geldiğini ileri sürse de Beşiktaş yönetimi bu iddiaları henüz doğrulamıyor.

        • 6

          Beşiktaş'la ismi anılan bir diğer isim ise Salvatore Esposito. Serie B takımlarından Spezia'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, ligde 24 maçta 5 gol ve 8 asist üretti.

        • 7

          Beşiktaş yönetiminin farklı isimlerle de görüşmeleri sürerken orta saha transferinin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

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