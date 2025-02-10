Beşiktaş'ta orta saha için geri sayım: Sangare, Neuhaus, Esposito
Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Beşiktaş'ta tüm gözler orta saha transferine çevrildi. İşte gündemdeki isimler...
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Son olarak kadrosuna Ekvadorlu genç futbolcu Keny Arroyo'yu katan, sezon başında kiralık verdiği Amir Hadziahmetovic'i de Çaykur Rizespor'dan geri çağıran Beşiktaş'ta gözler orta alana yapılacak diğer hamleye çevrildi.
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Beşiktaş'ın bu bölge için arayışlarında öne çıkan isimlerden ilki Rapid Wien forması giyen Mamadou Sangare.
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Beşiktaş yönetimi, 22 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürüyor. Malili futbolcu, bu sezon 30 maçta oynarken 1 gol ve 3 asist kaydetti.
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Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden bir diğeri ise Florian Neuhaus. Borussia Mönchengladbach forması giyen futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü için görüşüldüğü belirtiliyor.
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Alman basını transferin bitme aşamasına geldiğini ileri sürse de Beşiktaş yönetimi bu iddiaları henüz doğrulamıyor.
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Beşiktaş'la ismi anılan bir diğer isim ise Salvatore Esposito. Serie B takımlarından Spezia'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, ligde 24 maçta 5 gol ve 8 asist üretti.
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Beşiktaş yönetiminin farklı isimlerle de görüşmeleri sürerken orta saha transferinin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.