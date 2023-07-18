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        Beşiktaş'ta Onana harekatı

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler imzalara çevrildi. Siyah-beyazlılar, Amartey'i İstanbul'a getirmeye hazırlanırken Lens'ten Onana için ise pazarlıklar devam ediyor

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 18.07.2023 - 15:12
        ABONE OL
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        Onana harekatı!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bekleyiş devam ediyor.

        Siyah-beyazlılar, her konuda anlaşmaya vardığı Amartey'i kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi planlarken orta saha için de gözler Fransa'ya çevrildi.

        Siyah-beyazlılar, Lens forması giyen Jean Onana için temaslarını sıklaştırdı.

        23 yaşındaki ön libero, siyah-beyazlılara gelmeye sıcak bakarken bonservis için görüşmeler devam ediyor.

        İlk olarak satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunan Beşiktaşlı kurmaylar ret yanıtı alırken bonservis konusunda pazarlıklar yeniden hız kazandı.

        Beşiktaş yönetimi, Amartey ve Onana transferlerini kısa süre içinde resmiyete dökmeyi hedefliyor.

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