Yeni sezonda tüm futbolculardan indirim talep eden Beşiktaş özellikle yabancı isimlerden beklediği yanıtı alamamıştı. Yönetim rotayı yerli isimlere çevirirken ilk feda Necip Uysal'dan geldi. Beşiktaş altyapısından yetişen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon için 2.5 milyon TL alacağından vazgeçerken indirimli olarak 3 yıllık sözleşmeye de imza attı. Normalde senelik 9 milyon TL civarında ücreti bulunan Necip'in gelecek sezondan itibaren başlayacak sözleşmede sırasıyla 3 milyon TL, 4 milyon TL ve 5 milyon TL kazanacağı kaydedildi.
OZZIE'DEN YARI YARIYA FEDA
Geçen seneyi Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Oğuzhan Özyakup ise Kartal'dan senelik 2.5 milyon Euro alıyordu. İndirim talebine olumlu yanıt veren Ozzie, yarı yarıya "Feda" derken ücretini 1.25 milyon Euro'ya indirdi. Oğuzhan, yaklaşık 10 milyon TL'lik indirim yaparken bu hareket camiadan büyük alkış aldı.
LENS SIRADA
Öte yandan Beşiktaş'ta 2.2 milyon Euro'luk maaşıyla en fazla kazanan isimlerden olan Jeremain Lens'in de indirime sıcak baktığı ifade edildi. Yönetimin Hollandalı yıldızla kısa süre içinde masaya oturup sözleşmeye son halini vereceği kaydedildi.
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