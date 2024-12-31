Beşiktaş'ta Musrati bekleyişi
Beşiktaş'ta Arabistan'dan talibi bulunan Al Musrati'nin geleceği belli oluyor.
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Seçim öncesinde Beşiktaş'ın eski başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel'in duyurduğu transferi gelişmesine göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fateh, siyah-beyazlılardan Musrati'ye talip olmuştu.
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Arabistan ekibinin teklifinin detayları belli olurken 28 yaşındaki oyuncu için 1 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro kümede kalınırsa zorunlu satın alma opsiyonu ve 2 milyon Euro da bonus önerildi.
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Suudi Ligi'nde son sırada yer alan Al-Fateh'in bu teklifi yeni başkan Serdal Adalı tarafından tekrar değerlendirilecek.
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İlk olarak teknik direktör konusuna odaklanan siyah-beyazlılarda Al-Fateh'in ligdeki durumundan ötürü bu transfer için net bir karar verilmiş değil.
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Musrati bu sezon siyah-beyazlılarda 19 maça çıkarken 2 gollük katkı sağladı ve 1.288 dakika sahada kaldı.