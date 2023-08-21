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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain ilk maçlarına çıktı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain ilk maçlarına çıktı

        Beşiktaş'ta yeni transferler Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain, Pendikspor maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 00:12
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        Rashica ve Chamberlain siftah yaptı
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        Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında mücadele ettiği Pendikspor’la 1-1 berabere kaldı. Kartal’da yeni transferler Milot Rashica ve Chamberlain de bu müsabakayla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

        Kosovalı futbolcu Rashica, 60. dakikada Rosier, İngiliz oyuncu Chamberlain de yine aynı dakikada Muleka’nın yerine oyuna dahil oldu.

        Siyah-beyazlı taraftarlar, iki futbolcuya da oyuna girerken büyük destekte bulundular.

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