Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kale için de önemli bir hamle yapmaya çok yakın. Son olarak Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'i İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok ile de her konuda anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı yönetimin 3 yıllığına söz kestiği milli eldiven için Başakşehir'le son pazarlıkları yaptığı öğrenilirken bonservis için 1 milyon Euro ödeneceği kaydedildi. Beşiktaş'ın Mert transferini kısa süre içinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

Başakşehir'de 5. sezonuna giren Mert Günok, geçtiğimiz sezon 21'i Süper Lig olmak üzere 34 resmi maçta görev almıştı.