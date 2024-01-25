Beşiktaş'ta Matic tamam ama...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken ön libero konusunda yoğun bir hareketlilik yaşanıyor
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Beşiktaş, ön liberoya takviye için gündeme aldığı isimlerden Nemanja Matic transferinde önemli aşama kaydetti.
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Menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu geçen Sırp oyuncunun Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği öğrenilirken gözler kulübü Rennes'e çevrildi.
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Matic'in 2025 yılına kadar Rennes ile sözleşmesi bulunuyor.
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Ayrılmak isteyen 35 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Fransız ekibinin yapılacak görüşmelerin ardından Matic'e kolaylık sağlamasını bekliyor.
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Beşiktaş ön libero için Matic'in yanı sıra farklı isimlerle de görüşmelerini sürdürürken transferin kısa süre içinde netlşemesi bekleniyor.
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