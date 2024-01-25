Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Galatasaray
        GS
        54
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        33
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        28
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        22
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        22
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Matic tamam ama... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Matic tamam ama...

        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken ön libero konusunda yoğun bir hareketlilik yaşanıyor

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 25.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş, ön liberoya takviye için gündeme aldığı isimlerden Nemanja Matic transferinde önemli aşama kaydetti.

        • 2

          Menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu geçen Sırp oyuncunun Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği öğrenilirken gözler kulübü Rennes'e çevrildi.

        • 3

          Matic'in 2025 yılına kadar Rennes ile sözleşmesi bulunuyor.

        • 4

          Ayrılmak isteyen 35 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Fransız ekibinin yapılacak görüşmelerin ardından Matic'e kolaylık sağlamasını bekliyor.

        • 5

          Beşiktaş ön libero için Matic'in yanı sıra farklı isimlerle de görüşmelerini sürdürürken transferin kısa süre içinde netlşemesi bekleniyor.

        • 6
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Florida'da 16 yaşın altındakilere sosyal medya yasağı hazırlığı
        Florida'da 16 yaşın altındakilere sosyal medya yasağı hazırlığı
        Motokuryeye çarptı, rica üzerine araçtan indi!
        Motokuryeye çarptı, rica üzerine araçtan indi!
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        "Dimdik ayaktayız"
        "Dimdik ayaktayız"
        Habertürk Anasayfa