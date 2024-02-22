Beşiktaş'ta Masuaku endişesi!
Beşiktaş'ın dünkü idmanda yer almayan Arthur Masuaku, bugünkü antrenmanı da yarıda bıraktı.
Beşiktaş'ın İstanbulspor hazırlıkları kapsamında dün yaptığı idmana dizindeki ağrılar nedeniyle katılamayan Arthur Masuaku, bugün yapılan idmanı da yarıda bıraktı.
Afrika Kupası'ndan dönen Demokratik Kongolu yıldız, İstanbulspor maçı öncesi dizlerinde ağrılar hissetmesi üzerine antrenmanı yarıda bıraktı.
Masuaku'nun İstanbulspor'da oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken yapılacak kontrollerin ardından durum netlik kazanacak.