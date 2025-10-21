Beşiktaş'ta kritik süreç!

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği yenilgisiyle birlikte moraller bozuldu. Bir maçı eksik olan 13 puanlı siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 12 puan gerisine düşmüş durumda.

Kasım ayında yine kabus yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar için önündeki 3 karşılaşma kritik önem taşıyor.

REKLAM advertisement1

Çarşamba günü erteleme maçında Konyaspor'a konuk olacak Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ardından Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

Bu iki karşılaşmada yaşanacak olası bir puan kaybı ise Fenerbahçe derbisi öncesi moralleri iyice bozacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, takımı motive etmeye çalışırken, yenilginin ardından "4-5 yıldır lige erken havlu atıyoruz. Yarışmacı takım kimliğine bürünemedik. Çok zorlanıyoruz bu konuda. Bu sene de aynı gidişat olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Bir an önce problemleri ortadan kaldırıp kazanma alışkanlığını elde etmek isteyen Yalçın, önündeki kritik maçlardan olumlu sonuçlar alarak Fenerbahçe derbisine moralli şekilde çıkmak istiyor.