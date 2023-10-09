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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta kritik hafta! Çebi'nin kararı bekleniyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta kritik hafta! Çebi'nin kararı bekleniyor

        Şenol Güneş'in istifasının ardından Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ilk maçta İstanbulspor'u yenerek nefes alan Beşiktaş'ta gözler başkan Ahmet Nur Çebi'nin seçim kararına çevrildi. İşte siyah-beyazlılarda son durum...

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 09.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:30
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        Çebi'nin kararı bekleniyor
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        Beşiktaş, Şenol Güneş'in istifasının ardından yardımcısı Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ilk maçta İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

        Galibiyete rağmen mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar yönetime yönelik protestoları devam etti.

        Beşiktaş'ta bu hafta oldukça hareketli geçecek. Şenol Güneş'in istifasının ardından kongre kararı alan yönetim seçim tarihi için yol haritasını belirleyecek.

        GÖZLER ÇEBİ'DE! EMRE KOCADAĞ...

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kongreye gitme kararı alırken aday olup olmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.

        Mevcut yönetim kurulundan 6-7 isimden memnun olmayan Çebi'nin daha güçlü bir listeyle seçime girmeyi düşünüyor. Ancak ailesinin yeniden başkan olmasına soğuk bakması bu noktada Çebi'yi kararsızlığa iten en önemli konuların başında geliyor. Çebi'nin bu hafta kesin kararını ilan etmesi bekleniyor. Çebi'nin aday olmaması halinde asbaşkan Emre Kocadağ'ın adaylığını ilan edebileceği belirtiliyor. Kocadağ, daha önce 2028'de yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olacağını duyurmuştu.

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        YAMANTÜRK'TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

        Beşiktaş başkan adaylığı için adı geçen en eönemli isimlerden olan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten ilk açıklama geldi. Yamantürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli Beşiktaşlılar, önümüzdeki hafta Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ahmet Nur Çebi ve tüm kurul başkanlarımız ile görüşüp sizleri bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

        HASAN ARAT TARİHİ BEKLİYOR

        Beşiktaş'ta ilk yapılacak seçimde başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Arat cephesi ise seçim tarihini beklemeye başladı. Şu anda adaylığı kesin tek isim konumunda olan Arat'ın seçim tarihinin ardından ekibiyle projelerini tanıtması bekleniyor.

        ORMAN, DEMİRÖREN VE ADALI...

        Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, dün bir televizyon kanalında mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Orman şimdilik adaylık düşüncesinin olmadığını belirtse de açık kapı bıraktı. Orman'ın adaylığını koyması halinde Yamantürk'ü destekleyebileceği aktarıldı. Beşiktaş yine eski başkanlarından Yıldırım Demirören'in ise seçim için ekibiyle değerlendirmelerini sürdürüyor. Eski 2. başkan Serdal Adalı ise kimsenin listesinde olmayacağını altını çizerken adaylık için ise kararını birkaç gün için verecek.

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