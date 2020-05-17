Beşiktaş'ta kritik gün çarşamba

Hafta içinde 8 kişinin Kovid-19 testinin daha pozitif çıkmasıyla vaka sayısı 10'a yükselen siyah beyazlılara, Nevzat Demir Tesisleri’nde yeniden test yapılacak. Çıkacak sonuçlara göre de yeni planlama belirlenecek. Son test sonuçlarının açıklanmasının ardından antrenmanlar iptal edilmiş ve karantina süreci başlamıştı. Bu süreci evlerinde geçiren futbolcular, teknik ekibin kendileri için hazırladığı bireysel programları uygulamaya devam ediyor.

Çarşamba günü yapılacak test sonrasında vakalar devam ederse antrenmanlar başlamayacak. Sonuçların negatife dönmesi durumunda ise yeni bir çalışma takvimi oluşturulacak. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin lig başlayana kadar takımın temposunu yukarıya çekebilecek çalışmalar üzerinde durduğu öğrenildi.

Siyah beyazlıların bu dönemdeki tek tesellisi ise Başkan Ahmet Nur Çebi ve diğer vakaların durumlarının ciddi olmaması.