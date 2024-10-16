Beşiktaş'ta Konyaspor karşısında hedef 4'te 4!
Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hedef 4'te 4 yapmak
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek.
Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçıyla bu sezon Süper Lig'de evindeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Tüpraş Stadyumu'nda evindeki 3 maçı da kazanan Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2'lik skorla geçerken Sivasspor'u ise 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş, Eyüpspor'u ise 2-1'lik skorla geçti.
Evindeki lig maçlarında 8 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.
Beşiktaş geçen sezon Konyaspor'u evinde ligde ve Türkiye Kupası'nda 2-0'lık skorlarla geçmişti.
Beşiktaş Süper Lig'de şu ana kadar iç sahada puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.