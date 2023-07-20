Beşiktaş'ta Konferans mesaisi! 3 transfer...

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Transfer dönemindeki sessizliğini bozan Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı Southampton'ın stoperi Lyanco'yu İstanbul'a getirdi.

Bu transfer için Southampton'la zorunlu satın alma formülüyle anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, 2 milyon Euro kiralama, 4 milyon Euro bonservis ödeyecek. 26 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

GÖZLER ONANA VE AMARTEY'DE REKLAM Lyanco transferinin ardından Beşiktaş'ta gözler Jean Onana'ya çevrildi. Beşiktaş'ın Lens'ten 4.2 milyon Euro bonservisle transfer edeceği 23 yaşındaki Kamerunlu futbolcu bu akşam ya da yarın İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlılar, her konuda anlaşmaya vardığı Daniel Amartey'i de Konferans Ligi listesine yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Vize işlemleri süren Ganalı futbolcunun listeye yetiştirilmesi hedefleniyor.