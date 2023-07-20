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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Konferans mesaisi! 3 transfer... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Konferans mesaisi! 3 transfer...

        Lyanco'yu İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta bir diğer yeni transfer Jean Onana için de geri sayımda. Siyah-beyazlılar, Amartey'deki pürüzleri de hallederek Konferans Ligi listesine 3 transferi yetiştirmek için yoğun mesai harcanıyor

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 20.07.2023 - 10:35
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        Beşiktaş'ta Konferans mesaisi!
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        Transfer dönemindeki sessizliğini bozan Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı Southampton'ın stoperi Lyanco'yu İstanbul'a getirdi.

        Bu transfer için Southampton'la zorunlu satın alma formülüyle anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, 2 milyon Euro kiralama, 4 milyon Euro bonservis ödeyecek.

        26 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

        GÖZLER ONANA VE AMARTEY'DE

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        Lyanco transferinin ardından Beşiktaş'ta gözler Jean Onana'ya çevrildi.

        Beşiktaş'ın Lens'ten 4.2 milyon Euro bonservisle transfer edeceği 23 yaşındaki Kamerunlu futbolcu bu akşam ya da yarın İstanbul'a gelecek.

        Siyah-beyazlılar, her konuda anlaşmaya vardığı Daniel Amartey'i de Konferans Ligi listesine yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

        Vize işlemleri süren Ganalı futbolcunun listeye yetiştirilmesi hedefleniyor.

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