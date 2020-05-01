Feynoord için Beşiktaş’tan ayrılan ve doğduğu ülke olan Hollanda’ya giden Oğuzhan sadece 4 maçta forma şansı yakaladı sahaya 1 kez ilk 11’de çıkan milli futbolcu 3 maçta ise yedek kulübesinden oyuna dahil oldu. Eredivisie de Emmen’e karşı 1 gol kaydeden Özyakup 2 kez’de sarı kart gördü.