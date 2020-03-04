Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku yaşanıyor. Kartal'ın Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan tecrübeli futbolcunun sağ üst arka adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilirken Ankaragücü maçında forma giymesi beklenmiyor. Gökhan'ın Galatasaray derbisine yetişmesi için ise seferberlik ilan edilirken teknik direktör Sergen Yalçın'dan da kadroda zorunlu değişiklik gelecek.

LENS FORMAYA YAKIN

47 yaşındaki teknik adamın, daha önce de denediği gibi Jeremain Lens'i sağ beke çekmesi beklenirken onun önünde ise Tyler Boyd formayı alacak. Yalçın'ın sağ bek için Necip Uysal seçeneğini de düşündüğü öğrenildi. Öte yandan sakatlığı bulunan Kevin-Prince Boateng'in yerine ise Adem Ljajic 11'de başlayabilir.