Beşiktaş'ta hedef Adam Ounas

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Cezayirli orta saha oyuncusu Adam Ounas'ı transfer etmek için girişimlerine başladı.

TRT Spor'un haberine göre; kanat bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Bonservisi Napoli'de bulunan Ounas'ın, güncel piyasa değeri 8 milyon euro...

Cezayirli oyuncu, geçen sezonun ilk yarısını Cagliari, ikinci yarısını da Crotone'de kiralık olarak geçirdi.

İki takımda toplam 25 maça çıkan Ounas; 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Siyah-beyazlılarda transfer hareketliliği teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzalanmasının ardından hızlanacak.

Yönetim, ardından teknik heyetle yapılacak görüşmeler sonucunda transfere yoğunlaşacak.