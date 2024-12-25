Beşiktaş'ta hedef 3 bölge!
29 Aralık'taki seçim için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta yeni başkanla birlikte transfer çalışmaları da hızlı bir şekilde başlayacak.
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Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'dan kim göreve gelirse gelsin yoğun bir mesai bekliyor.
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Başkan seçilecek isim kritik önemdeki ödemelerin yanı sıra ara transferde takımı ayağa kaldırmak için de hamlelerde bulunacak.
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Beşiktaş'ın ocak transfer döneminde ilk hamlesinin kanat mevkisine olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde orijinal kanat transferi yapamazken Joao Mario hamlesi de tartışmaların odak noktasında yer almıştı.
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Beşiktaş'ta kanat oyuncusu dışında öncelikli diğer bölgeler ise sol bek ve santrfor...
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Arthur Masuaku, hem sergilediği performans hem de başkan Hüseyin Yücel'in kulübe ihtar çektiğini açıklaması ile gözden iyice düşmüştü.
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Demokratik Kongolu futbolcu, son oynanan Alanyaspor maçında ikinci yarıda oyuna girse de ıslıkların hedefi olurken kalan sürede forma şansı bulması zor görünüyor.
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Sol bekte Masuaku yerine kullanılan alternatif isim Emirhan Topçu ve Bahtiyar Zaynutdinov olurken ara transferde sol beke kaliteli bir ismin gelmesi gündemde.
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Beşiktaş'ta özellikle Ciro Immobile'nin sakatlandığı süreçlerde santrfor mevkisinde yaşanan sıkıntılar da ileri uca takviye düşüncesini de getirdi.
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Forvette Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu alternatifleriyle sezona başlayan Beşiktaş, Immobile'nin yokluğunda beklenen katkıyı alamadı.
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Siyah-beyazlılarda iki başkan adayı da ikinci yarıda forvette iyi bir alternatif oluşturacak bir ismi de kadrosuna katmayı hedefliyor.
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Beşiktaş devre arasında sözleşmesinde son sezonunda olan Arthur Masuaku ile yolları ayırmayı planlarken yaz transfer döneminde takımda kalan Alex-Oxlade Chamberlain ve Jean Onana'yı da gönderip yabancı kontenjanında yer açmayı hedefliyor.
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