Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin en fazla merak edilen isimlerinin başında Ajdin Hasic geliyor. Sezon başında ön protokol yapılan 18 yaşındaki futbolcunun Antalya kampı kafilesine dahil edilmemesi dikkat çekerken 2 milyon Euro'luk imza parası resmi sözleşmenin imzalanmasının önündeki en büyük engel...

TFF'nin belirlediği harcama limiti nedeniyle diğer mevkiler için planlanan transferlerde eli kolu bağlanan yönetim, Hasic'i de şimdilik beklemeye alırken menajerleriyle imza parası konusunda pazarlıklar sürüyor. Boşnak oyuncudan vazgeçmeyen yönetimin, imza parasında uygun bir formülde anlaşılması halinde resmi imzayı attıracağı kaydedildi.