Beşiktaş'ta Hasan Arat'a transfer çağrısı

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan ve Adana Demirspor'un 48. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı müsabakada iki takım da gol bulmayı başaramadı ve karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Bu sonuçla 3. beraberliğini yaşayan Beşiktaş, puanını 36'ya çıkardı. Ligde 10. kez berabere kalan Adana Demirspor ise puanını 31 yaptı.

Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat'a transfer çağrısında bulundu.

Taraftarlar, karşılaşmanın son anlarında "Hasan Arat, transfer nerede" şeklinde tezahürat yaptı.

Ayrıca siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından tribüne çağırdığı futbolculara tepki gösterdi.