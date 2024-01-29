Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        60
        Galatasaray
        GS
        57
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        30
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        26
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        25
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        25
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        23
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta gözler transferde! Stoperde Fabio Cardoso ve Danilo Pereira sesleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta gözler transferde! Stoperde Fabio Cardoso ve Danilo Pereira sesleri

        Beşiktaş stoper ve ön libero takviyesi için geri sayıma geçildi. Siyah-beyazlılarda savunma için gündeme gelen isimlerden birisi de Porto'da oynayan Fabio Cardoso oldu. Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcu için kiralamayı isterken PSG'de forma giyen Danilo Pereira için de girişimlerde bulunuldu. Diğer alternatiflerle de temaslar devam ediyor

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 29.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar moralleri bozarken gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

        • 2

          Stoper ve ön libero takviyesi için pek çok isimle görüşen Siyah-beyazlılar, Avrupa'da transferin biteceği 1 Şubat'a kadar imzaları attıracak.

        • 3

          Beşiktaş'ta stoper için gündeme alınan isimlerden birisi de Porto forması giyen Fabio Cardoso oldu.

        • 4

          Fernando Santos'un raporu doğrultusunda Portekizli futbolcu için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama için görüşmelerini sürdürüyor.

        • 5

          Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist üretti.

        • 6

          PSG'DEN PEREIRA İÇİN GİRİŞİM

          Beşiktaş'ın savunmanın göbeğine takviye için görüşmelerde bulunduğu isimlerden birisi de PSG'de forma giyen Danio Pereira...

        • 7

          32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fransız ekibinde 18 resmi maçta şans buldu. Portekizli futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

        • 8

          BAŞARILAR DİLEMİŞTİ

          Danilo Pereira, Fernando Santos'un Beşiktaş'a imza atmasının ardından tecrübeli hocaya sosyal medya hesabından başarılar dilemişti.

        • 9

          LASCELLES BEKLEMEDE

          Beşiktaş, bir başka stoper aday Jamaal Lascelles'te ise beklemeye geçti. İngiliz oyuncu ile yapılan görüşmelerde mesafe alınsa da Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe, tecrübeli oyuncunun takımda kalmasını istediğini açıklamıştı.

        • 10

          10 yıl formasını giydiği Newcastle ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İngiliz futbolcunun sözleşme uzatma konusu ise belirsiz. Beşiktaş yönetimi, Lascelles'in durumunu da yakından takip ediyor.

        • 11

          ALTERNATİFLER DE MASADA

          Beşiktaş stoper ve ön libero için listedeki diğer isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar kısa sürede iki transferi açıklamayı hedefliyor.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Babanın şüphesi ortaya çıkardı! Üvey kızına dışkı yedirdi
        Babanın şüphesi ortaya çıkardı! Üvey kızına dışkı yedirdi
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        Habertürk Anasayfa