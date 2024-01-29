Beşiktaş'ta gözler transferde! Stoperde Fabio Cardoso ve Danilo Pereira sesleri
Beşiktaş stoper ve ön libero takviyesi için geri sayıma geçildi. Siyah-beyazlılarda savunma için gündeme gelen isimlerden birisi de Porto'da oynayan Fabio Cardoso oldu. Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcu için kiralamayı isterken PSG'de forma giyen Danilo Pereira için de girişimlerde bulunuldu. Diğer alternatiflerle de temaslar devam ediyor
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Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar moralleri bozarken gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
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Stoper ve ön libero takviyesi için pek çok isimle görüşen Siyah-beyazlılar, Avrupa'da transferin biteceği 1 Şubat'a kadar imzaları attıracak.
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Beşiktaş'ta stoper için gündeme alınan isimlerden birisi de Porto forması giyen Fabio Cardoso oldu.
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Fernando Santos'un raporu doğrultusunda Portekizli futbolcu için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama için görüşmelerini sürdürüyor.
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Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist üretti.
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PSG'DEN PEREIRA İÇİN GİRİŞİM
Beşiktaş'ın savunmanın göbeğine takviye için görüşmelerde bulunduğu isimlerden birisi de PSG'de forma giyen Danio Pereira...
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32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fransız ekibinde 18 resmi maçta şans buldu. Portekizli futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.
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BAŞARILAR DİLEMİŞTİ
Danilo Pereira, Fernando Santos'un Beşiktaş'a imza atmasının ardından tecrübeli hocaya sosyal medya hesabından başarılar dilemişti.
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LASCELLES BEKLEMEDE
Beşiktaş, bir başka stoper aday Jamaal Lascelles'te ise beklemeye geçti. İngiliz oyuncu ile yapılan görüşmelerde mesafe alınsa da Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe, tecrübeli oyuncunun takımda kalmasını istediğini açıklamıştı.
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10 yıl formasını giydiği Newcastle ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İngiliz futbolcunun sözleşme uzatma konusu ise belirsiz. Beşiktaş yönetimi, Lascelles'in durumunu da yakından takip ediyor.
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ALTERNATİFLER DE MASADA
Beşiktaş stoper ve ön libero için listedeki diğer isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar kısa sürede iki transferi açıklamayı hedefliyor.