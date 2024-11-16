Beşiktaş'ta gözler sakatlarda
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Ciro Immobile'nin milli aranın ardından Göztepe maçında kadroda olması bekleniyor.
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Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile golsüz berabere kalarak milli araya liderin 10 puan gerisinde giren Beşiktaş'ta gözler sakatlığı bulunan futbolculara çevrildi.
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Sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'nde oynanan Malmö ile Süper Lig'deki Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Ciro Immobile, tedavisinde sona yaklaşırken milli aranın ardından kadroya dönecek.
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İtalyan golcünün Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Göztepe maçında kadroda olması hedeflenirken ilk 11'de olup olmayacağı ise son idmanların ardından netlik kazanacak.
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Başakşehir maçının son 20 dakikasında oyuna giren Milot Rashica'nın da milli arada tam olarak hazır hale gelmesi hedefleniyor.
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Rashica, Beşiktaş Sağlık Heyeti'nin Kosova Milli Takımı Sağlık Heyeti ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni bir sakatlık riski oluşmaması için Kosova Milli Takımı aday kadrosundan çıkarılmıştı.
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Rashica'nın milli arada eksiklerini tam olarak kapatıp Göztepe maçıyla 11'e dönmesi bekleniyor.
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