Kurtarıcı ikili!

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından cumartesi günü Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Biri kadro dışı olmak üzere 8 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, elde kalan isimlerle zorlu maçın kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Siyah-beyazlıların TFF'ye yaptığı "Karantina 10 güne indirilsin" başvurusu reddedilirken karantinadaki isimlerin Başakşehir karşısında forma giyme olasılığı da kalmadı. Tüm bu gelişmelerin ardından teknik heyetin gözü de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Adem Ljajic ile sakatlıktan yeni kurtulan Kevin N'Koudou'ya çevrildi.
LJAJIC TOPARLANIYOR
Bu sezona oldukça kötü başlayan ve son 3 maçta kulübeden kurtulamayan Adem Ljajic, son dönemde isteksiz tavırları ve özel hayatıyla gündem olmuştu. Ancak takımdaki koronavirüs vakalarının ardından Sırp yıldızın Başakşehir karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Milli arayı iyi değerlendiren Ljajic'le teknik direktör Sergen Yalçın'ın da özel olarak ilgilendiği ve bu şansı iyi kullanması yönünde uyarıldığı ifade edildi.
N'KOUDOU SONUNDA DÖNDÜ!
Beşiktaş'ta bu sezon sadece PAOK ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında görev alan ve sonrasındaki 9 resmi maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Kevin N'Kouodu da Başakşehir maçında kadroda yer alacak. 2.5 ay süren sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fransız futbolcu, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek. Yalçın'ın sakatlıktan yeni kurtulan bir başka kanat oyuncusu Gökhan Töre'nin yerine N'Koudou'ya şans vermeye sıcak baktığı kaydedildi. N'Koudou süre alması halinde Süper Lig'de bu sezon ilk kez ter dökecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!