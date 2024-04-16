Beşiktaş'ta golcüler suskun kaldı!

Bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla Trendyol Süper Lig’i dördüncü sırada bitirme şansını da zora soktu. Avrupa hedefine direkt ulaşabilmek için Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etmesi gereken siyah-beyazlılar, ligde ise kalan 6 haftayı kayıpsız geçmenin peşinde.

Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran Kartal, sezon sonuna kadar yola Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe ile devam edecek. 2023-2024 sezonunda 5 kez teknik adam değişikliğine giden siyah-beyazlılar, istediğini bir türlü alamadı.

Kartal, şampiyonluk elde ettiği 2015-2016 döneminde ise 32 haftada 71 gole ulaşmıştı.

Beşiktaş, bu sezon en büyük sıkıntılardan birini de gol yollarında yaşıyor. Ligde 32 haftada 42 kez rakip ağları sarsan Kara Kartal, 2006-2007 sezonundan sonra söz konusu haftaya kadar olan bölüm dikkate alındığında en düşük gol sayısında kaldı.

EN DÜŞÜK ORTALAMA SANTOS'UN

2023-2024 sezonuna Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcıyla 7 maçta 10 kez fileleri havalandırırken, Güneş’ten sonra 4 mücadelede takımın başında yer alan Burak Yılmaz’la da 7 defa gol sevinci yaşandı.

Rıza Çalımbay ile çıktığı 5 karşılaşmada 6 gol bulan Kara Kartal’ın, o dönem U19 takımını çalıştıran ve 3 maçlığına takımın başına geçen Serdar Topraktepe ile de 7 golü var.

Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos’la da 13 müsabakada sadece 12 kez taraftarlarına gol sevinci yaşatabildi.

Şenol Güneş'in maç başına gol ortalaması 1.42, Burak Yılmaz'ın 1.75, Rıza Çalımbay'ın 1.2, Serdar Topraktepe'nin 2.3 olurken, Fernando Santos ise 0.9’da kaldı.