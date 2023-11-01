Beşiktaş'ta Ghezzal'in sakatlık kabusu bitmiyor

Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 2-0 yenerken ilk yarıda sakatlanan Rachid Ghezzal oyuna devam edememişti. Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Cezayirli futbolcu, Antalyaspor ve Bodo/Glimt maçlarında forma giyemeyecek.

Ghezzal bu sezon Avrupa Ligi ön elemesindeki 6 maçta ve ligin ilk 2 haftasında forma giyememişti. 31 yaşındaki futbolcu, ağır sakatlık yaşadığı geçen sezon ise ligde 27, kupada ise 3 olmak üzere 30 maçı kaçırmıştı.