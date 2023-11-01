Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Galatasaray
        GS
        28
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        20
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        13
        MKE Ankaragücü
        MKE
        12
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Ghezzal'in sakatlık kabusu bitmiyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Ghezzal'in sakatlık kabusu bitmiyor

        Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığından dönerek yeni yeni 11'deki yerine dönmeye başlayan Rachid Ghezzal yine sahalardan uzak kalacak. Gaziantep FK maçında oyuna devam edemeyen Cezayirli, Antalyaspor ve Bodo maçlarını kaçıracak. Ghezzal, geçen sezondan bu yana 38 resmi maçta forma giyememişti

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 01.11.2023 - 12:35 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kabusu bitmiyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 2-0 yenerken ilk yarıda sakatlanan Rachid Ghezzal oyuna devam edememişti. Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Cezayirli futbolcu, Antalyaspor ve Bodo/Glimt maçlarında forma giyemeyecek.

        Ghezzal bu sezon Avrupa Ligi ön elemesindeki 6 maçta ve ligin ilk 2 haftasında forma giyememişti. 31 yaşındaki futbolcu, ağır sakatlık yaşadığı geçen sezon ise ligde 27, kupada ise 3 olmak üzere 30 maçı kaçırmıştı.

        İLK SEZONUNA DAMGA VURDU AMA...

        Beşiktaş'a 2020-2021 sezonu başında Leicester'dan kiralık olarak gelen Ghezzal, Sergen Yalçın'la kazanılan şampiyonluğa 8 gol, 17 asistle damga vurmuş ve asist kralı olmuştu.

        Ghezzal, ertesi sezon 5 gol, 7 asistle oynarken geçen sezonun başında geçirdiği ağır sakatlığın ardından formasından uzak kaldı.

        Ghezzal'in Beşiktaş'la 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Derin dondurucudan çıkan vahşette karar açıklandı!
        Derin dondurucudan çıkan vahşette karar açıklandı!
        En fazla fiyat farkı limonda
        En fazla fiyat farkı limonda
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Habertürk Anasayfa