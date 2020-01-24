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Üst üste aldığı kötü sonuçlarla hedeflerinden bir bir uzaklaşan Beşiktaş'ta gergin bekleyiş devam ediyor. Habertürk.com'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; önce Sivasspor'a sahasında yenilerek şampiyonluk yolunda 10 puan geriye düşen siyah-beyazlılarda sonrasında Türkiye Kupası'nda yine Dolmabahçe'de alınan BB Erzurumspor karşısında alınan yenilgi bardağı taşırmıştı. Taraftarlar teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet ederken tecrübeli çalıştırıcı durumu değerlendireceklerini ifade etmişti.
GÖZTEPE MAÇI SON ŞANS, KADRO DIŞI GELEBİLİR
Siyah-beyazlı yönetim dün tüm bu yaşananları masaya yatırmak için toplanırken Avcı ile ilgili kesin bir karar çıkmadı. Yönetimin Göztepe maçında çıkacak sonuca göre Avcı ile ilgili tamam ya da devam yönünde karar vermesi bekleniyor. Toplantıda Avcı kadar takımın performansının da detaylı bir şekilde ele alındığı ifade edildi. Futbolcuların bu kötü tabloda büyük pay sahibi olduğunu düşünen yönetim, başta birkaç yabancı isim olmak üzere kadro dışı kararlarına da başvurabilir.
ÜMRANİYE'DE MORALLER SIFIR
Daha sezon ocak ayında tüm hedeflerinin uzağında kalan Beşiktaş'ta Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde de moraller oldukça bozuk. Göztepe maçının hazırlıkları keyifsiz şekilde devam ederken 56 yaşındaki çalıştırıcı, BB Erzurumspor maçının ardından yönetimle yapacağı toplantıya dikkat çekmişti. Bu kritik görüşme merakla bekleniyor.
TARAFTAR RAHATSIZ
Beşiktaşlı taraftarlar ise tüm bu yaşananların ardından yönetim kanadından bir açıklama gelmemesinden rahatsız. Hakemler ve harcama limiti konularında yönetimin gösterdiği tepkiyi yeterli bulmayan taraftarlar, üst üste gelen kötü sonuçların ardından yönetimin sessizliğe gömülmesini sosyal medyada eleştirdi.
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