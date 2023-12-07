Beşiktaş'ta gençlik ateşi! Abdülmecid Dönmez'le 3 yıllık imza
Beşiktaş Abdülmecid Dönmez ile profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-Beyazlılar genç oyuncuyla 3 yıllık kontrat yaptığını TFF'ye bildirdi
Beşiktaş, U19 takımında forma giyen Abdülmecid Dönmez ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılar, 2005 doğumlu oyuncuyla 3 yıllık kontrat yapıldığını TFF'ye bildirdi.
2005 yılında dünyaya gelen Abdülmecid Dönmez ise on numara ve sol kanat bölgesinde görev alabiliyor. Bu sezon U19 Süper Lig'de 8 maça çıkan Abdülmecid Dönmez 3 gollük istatistik yakaladı.
SAKARYA MAÇINDA FORMA GİYMİŞTİ
Abdülmecid Dönmez, Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde Süleyman Seba anısına Sakaryaspor ile oynadığı maçta forma giymişti.
Abdülmecid, 58'de oyuna girerken 33 dakika sahada kaldı.