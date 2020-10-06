Süper Lig'e kabus gibi başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer dönemi beklentilerin uzağında kaldı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; önemli yıldızlarına "Elveda" diye siyah-beyazlılar, buna karşın kadroya kattığı isimlerle taraftarını tatmin edemedi.

YILDIZLAR GİTTİ, YERLERİ GEÇ DOLDU

Beşiktaş; Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Loris Karius, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, Kevin Prince Boateng, Mohamed Elneny, Abdoulay Diaby, Enzo Roco, Fatih Aksoy, Umut Nayır ve Sedat Şahintürk ile yollarını ayırdı. Kartal; Alpay Çelebi, Oğuzhan Akgün, Erdem Seçgin, Kerem Kalafat ve Ahmet Gülay gibi gençleri de kiralık olarak başta Alanyaspor olmak üzere farklı takımlara gönderdi.

Siyah-beyazlıların yeni transferleri; N'Sakala, Welinton, Josef de Souza, Gökhan Töre, Atakan Üner, Franscisco Montero, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal olurken ayrıca Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Ajdin Hasic ve Isimat Mirin kiralıktan geri döndü.

Kartal sezon başında önemli ayrılıklar yaşamasına rağmen bu isimlerin yerini oldukça geç doldurdu. Transferlerin gecikmesi, Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'a, Avrupa Ligi'nde Rio Ave'ye elenmenin, lige de kötü başlamanın sorumlusu olarak gösterildi.

GÖNDERİLMEK İSTENENLER ELDE KALDI... 12 MİLYON EURO!

Mali anlamda uzun süredir zor günler geçiren, pandeminin başlamasıyla sıkıntıları daha da artan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz sezondan bu yana maaş bütçesini düşüreceklerini vurgulamıştı.

Yaz transfer döneminde bu bağlamda belli adımlar atılsa da gönderilmek istenen yabancıların çoğu ise elde kaldı. Oyuncularla yapılan indirim görüşmelerinde Siyah-beyazlılar, 3.3 milyon Euro ile takımın en fazla kazanan ismi olan Domagoj Vida ile yollarını bir türlü ayıramazken Ljajic de indirime ve gitmeye yanaşmadı. Lens, Douglasve Mirin kadro dışı bırakılırken takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecekler.

Yani 30-35 milyon Euro'luk bir bütçe hedefleyen siyah-beyazlılar, bu isimlere toplamda 12 milyon Euro ödeyecek.

Oyuncu Maaş Vida 3.3 milyon Euro Ljajic 2.2 milyon Euro Lens 2.2 milyon Euro Mirin 1.3 milyon Euro Douglas 900 bin Euro TOPLAM 12.25 milyon Euro

SANTRFOR BÖLGESİ BÜYÜK SORU İŞARETİ!

Beşiktaş'ın santrfor bölgesi için yaptığı hamleler ise taraftarın en fazla eleştirtiği yerlerin başında geliyor. Tecrübeli golcü Burak Yılmaz'la sözleşmeyi alacaklarına karşılık fesheden siyah-beyazlılar, geçen 2 aylık sürede bu boşluğu doldurmakta oldukça zorlandı. Sezona Cyle Larin, Güven Yalçın ve Umut Nayir üçlüsüyle giren Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'a elenmenin şokunu yaşadı.

Uzun süre temaslarda bulunulan Hırvat santrfor Nikola Kalinic, bir kaç kez kabul etme seviyesine gelmesine rağmen son gün İtalya ekiplerinden Verona'ya transfer olmayı tercih etti. Siyah beyazlıların daha önceden anlaşma noktasına geldiği ancak teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasında fikir ayrılığına sebep olan Mario Balotelli de son gün yapılan girişimlere olumsuz cevap verdi. Uzun süre uğraşılan bir diğer aday Mario Mandzukic ise Beşiktaş'tan 2 sezon için istediği 8 milyon Euro'dan hiç bir şekilde taviz vermeyince bu transfer girişimi de sonuçsuz kaldı.

Forvet olarak kadroya geçtiğimiz günlerde sadece eski yıldız Vincent Aboubakar'ı katan Beşiktaş, Kamerunlu yıldızın sakatlık durumu nedeniyle de risk taşıyan bir transfere imza attı.

YÖNETİMLE SERGEN YALÇIN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Beşiktaş'ta transferde bu yaşananların ardından yönetimle teknik heyet arasındaki soğuk rüzgarlar da dikkat çekti. 26 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'a kaybedilen maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, "Geçen yıldan takımdan ayrılan 8-9 arkadaşımız var. Şimdiye dek kurguladığımız transferler gerçekleşmedi. Görünen ciddi bir kadro sıkıntımız var. Kadro genişliğimiz yok. Erken transfer yapsaydık belki daha farklı olabilirdi, belki de olmazdı" ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig'de kaybedilen son Gençlerbirliği maçının ardından ise Sergen Yalçın, transferle ilgili sorulara "Onu yapanlara sorun, ben cevap vermek istemiyorum" yanıtını vermişti. Yalçın ayrıca; "Yönetimden 'hocamızın istediği oyuncuları alıyoruz' diyerek sorumluluk benim üstüme bırakılıyor. Arada benim istediklerim de var. Benim istediklerimi aldıklarını söylemek doğru olmaz" diyerek transfer sürecinde iki taraf arasında esen soğuk rüzgarları da bir anlamda itiraf etmiş oldu.