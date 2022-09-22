Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Dele Alli takıma katılırken Rachid Ghezzal ise henüz idmanlara başlamamıştı.

Alanyaspor maçından bu yana 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan Ghezzal'in ayağındaki sorunun devam ettiği belirtilirken buna karşın derbide oynama ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.