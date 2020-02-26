Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi Sanayi Mahallesi üst geçidi civarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AJ 7387 plakalı otomobil, kiralık elektrikli mobiletle yolda ilerleyen 17 yaşındaki Okan Y'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve 30 metre sürüklenen genç, olay yerinde öldü.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Okan Y'nin cenazesi Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.