Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Başkanlığında 7 Eylül Pazartesi Günü toplanan Beşiktaş Belediye Meclisi, ilçe sınırlarında evcil hayvan satışının yasaklanması konusunda meclise bir öneri getirmişti. Öneri kabul edilerek Beşiktaş ilçesi sınırları içerisinde evcil hayvan ticareti yapılması yasaklandı.
Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Belediye Meclisi’nde getirilen öneri ile Beşiktaş ilçesi sınırları içerisinde evcil hayvan satışının yasaklanması için ilk adım atılmıştı. Bugün de karar belediye meclisinde kabul edildi.
"EVCİL HAYVAN TİCARETİ KABUL EDİLEMEZ BİR İŞKENCEDİR"
İlçe sakinlerinin sevinçle karşıladığı karar hakkında açıklamada bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şöyle konuştu:
“Her canlının yaşam hakkını savunuyor ve bunun gereğini yapıyoruz. Evcil Hayvan Ticareti kabul edilemez bir işkencedir. Bu işkenceyi sonlandırma kararını yaşama geçiriyoruz. Yeni bir anlayışla hayatı, doğayı ve bütün canlıları kapsayacak bir yaklaşımı Beşiktaş’ta başlatıyoruz. Bugün ilk adımı atarak Belediye Meclisimizde süreci başlattık. Hayatı paylaştığımız dostlarımızın iyiliği için çalışmayı sürdüreceğiz.”
Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hayvanlara her türlü desteği sağlaması, tam donanımlı sokak hayvanları ambulansı MOBİVET ile yaralı, acil yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına özel ambulans hizmeti, sokak hayvanlarının düzenli olarak beslenmesi, parklara özel kapalı mama kapları konulması gibi uygulamaları da ilçe sakinleri ve hayvanseverler tarafından takdirle karşılanıyor.
Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hayvanlara her türlü desteği sağlaması, tam donanımlı sokak hayvanları ambulansı MOBİVET ile yaralı, acil yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına özel ambulans hizmeti, sokak hayvanlarının düzenli olarak beslenmesi, parklara özel kapalı mama kapları konulması gibi uygulamaları da ilçe sakinleri ve hayvanseverler tarafından takdirle karşılanıyor.
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