Beşiktaş'ta Ersin kaleyi devraldı, alkış topladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor ile oynanan erteleme maçında kaleyi sürpriz bir şekilde Ersin Destanoğlu'na emanet etti.

Bu sezon ligde ilk kez süre bulan ve 11'de başlayan Ersin, bir kez de Konferans Ligi'ndeki Lozan maçında eldivenleri takmıştı.

Son dönemde performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Mert Günok'un yerine forma giyen 24 yaşındaki kaleci, performansıyla beğeni topladı. Ersin, maç boyunca 3 kurtarışa imza atarken Beşiktaş'ın iyileri arasında yer aldı.