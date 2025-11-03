Beşiktaş'ta derbi yenilgisinin ardından toplantı!
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yönetimi, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları derbi maçın ardından olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.
Üst üste gelen kötü sonuçlarla zirveden erken uzaklaşan Beşiktaş'ta bir de iç sahada alınan derbi yenilgisi moralleri iyice bozdu.
Siyah-beyazlılarda karşılaşmanın ardından başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın katıldığı bir toplantı gerçekleşti.
Üst üste alınan kötü sonuçların ardından nedenler masaya yatırılırken taraflar fikir alışverişinde bulundu.
Toplantı sonrasında tüm isimler aynı anda stattan ayrıldı.
Beşiktaş'ta artık gözler Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi.