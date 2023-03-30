Siyah-beyazlılar, milli arada hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş'in 11'i bir isim hariç belli.

Siyah-beyazlıların İstanbulspor'la oynadığı maçta sakatlanan ve Milli Takım kadrosundan da çıkarılmak zorunda kalan Tayyip Talha Sanuç haricinde derbideki 11'i belli. Genç stoperin durumu belirsizliğini korurken oynamaması halinde forma Romain Saiss'in olacak.

Güneş, geri kalan 10 formayı ise Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Masuaku, Salih, Amir Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Aboubakar ve Cenk Tosun'a verecek.

Güneş, Kadıköy'deki atmosferde oyuncularının ne olursa olsun sakin kalmaları gerektiğinin altını çizerken kart konusunda dikkatli olmalarını ifade etti.