Kadro planlamasını s&uuml;rd&uuml;ren Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz ın sezon sonuna kadar Portekiz ekibi Rio Ave ye kiralandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kul&uuml;pten yapılan a&ccedil;ıklamada, Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz&rsquo;den Rio Ave kul&uuml;b&uuml;ne ge&ccedil;ici transfer olmuştur. Kul&uuml;b&uuml;m&uuml;z&uuml; ve &uuml;lkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz&rsquo;a yeni kul&uuml;b&uuml;nde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız denildi. Beşiktaş alt yapısından yetişen Demir Ege, ge&ccedil;tiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 29 m&uuml;sabakada toplam bin 32 dakika g&ouml;rev aldı. Gen&ccedil; orta sahanın 2 de asisti bulunuyor.