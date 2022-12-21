Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Beşiktaş ile Şanlıurfaspor karşılaşırken ilk yarı, siyah-beyazlılar için iyi geçmedi. Konuk ekip 9 ve 15. dakikalarda Kemal Rüzgar'ın golleriyle 2-0 öne geçerken Şenol Güneş de bu skor üzerine hamle yaptı.

Beşiktaş'ta oyuncuların reaksiyon göstermemesi üzerine Şenol Güneş, iki erken değişiklik yaptı. 29. dakikada Atiba yerine Tayyip Talha, Dele Alli yerine Gedson Fernandes oyuna dahil oldu. Beşiktaş tribünleri, oyundan çıkarken Dele Alli'ye büyük tepki gösterdi. İngiliz oyuncunun moralsiz olduğu da gözlendi.