Beşiktaş'ta David Jurasek'ten şaşırtan hareket!
Shakhtar Donetsk maçı sonrası taraftarların eleştirilerine maruz kalan Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, Instagram hesabını kapattı.
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Beşiktaş'ın Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı David Jurasek, flaş bir karar aldı.
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Çekyalı futbolcu Shakhtar Donetsk maçındaki performansıyla eleştirilerin odağı olmuştu.
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24 yaşındaki sol bek, sosyal medyadan gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabını kapattı.
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ARROYO'DAN DA BENZER HAMLE
Öte yandan Beşiktaş'ta Keny Arroyo da kısa süre önce Instagram hesabından siyah-beyazlı takıma dair görüntüleri kaldırmıştı.