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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Bruno Genesio için geri sayım! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Bruno Genesio için geri sayım!

        Rıza Çalımbay'ın görevden alınmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Bruno Genesio'da karar kıldı. Büyük ölçüde anlaşmaya varılan Fransız teknik adam, kesin kararını birkaç gün içinde siyah-beyazlılara iletecek.

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 30.12.2023 - 14:23 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:32
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        Genesio'da geri sayım!
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        Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmalarında sona gelindi.

        Beşiktaş yönetimi, bir süredir görüşmelerde bulunulan Bruno Genesio ile önemli yol kat etmişti.

        Siyah-beyazlıların 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme üzerinde büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Fransız hoca, kesin kararını birkaç gün içinde iletecek.

        Genesio'nun senelik 3 milyon Euro kazanacağı bildirildi.

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