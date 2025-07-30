Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'in Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcu Kerem Atakan Kesgin'in 1. Lig ekibi Sivasspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin'in nihai transferi hususunda Sivasspor'la anlaşmaya varılmıştır. Kerem Atakan Kesgin'e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi
Beşiktaş'a 2022-23 sezonunda transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ekipte toplamda 8 maçta görev yaptı.
Kerem Atakan Kesgin'in bonservisini Beşiktaş, geride kalan sezonlarda Fatih Karagümrük, Sivasspor ve Bandırmaspor'a kiralamıştı.