Beşiktaş'ta Antalya hazırlıkları

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5´e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00´de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.