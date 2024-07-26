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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta Amartey'in geleceği birkaç gün içinde netleşecek! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Amartey'in geleceği birkaç gün içinde netleşecek!

        Yabancı oyuncu sayısının fazla olduğu Beşiktaş'ta yolların ayrılması planlanan Daniel Amartey ile görüşmeler devam ediyor. 29 yaşındaki Ganalı futbolcunun siyah-beyazlı takımdaki geleceği birkaç gün içerisinde netlik kazanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:38
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        Amartey için kritik günler!
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        Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi yıldız oyuncularla güçlendirdi. Ancak siyah-beyazlılarda gelen futbolcular kadar gidecekler de büyük merak konusu. Özellikle yabancı fazlalığını azaltmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

        Kartal'da yolların ayrılması planlanan yabancı oyunculardan biri de Daniel Amartey. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Suudi Arabistan'dan Ganalı futbolcu için teklif geldiğini, kendilerinin bu teklifi kabul etmelerine rağmen 29 yaşındaki oyuncunun sıcak bakmadığını açıklamıştı.

        Edinilen bilgilere göre siyah-beyazlı yönetim ile Amartey arasında görüşmeler devam ediyor. Ganalı oyuncunun takımdaki geleceğinin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

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