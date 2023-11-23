Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi tek tek açıkladı!

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, seçime kısa süre kala gündeme dair açıklamalarda bulundu. Daha önce seçimde aday olmayacağını açıklayan Çebi, Beyaz TV'de kulübün son durumunu değerlendirdi. Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"Yağmur var, kar var hepsinden nasibimizi alacağız. Allah herkese namusuyla şerefiyle yaşamayı nasip etsin."

"Milli takım, hepimizin milli takımı. Sıkıntılı anlarımızda bile yüzümüzü bir golleri güldürüyor. Kenan Yıldız, Salih Özcan hepsi çok değerli çocuklar. Türk futbolu iyiye doğru gidiyor."

"TABİİ Kİ ÜZGÜNÜM" "Beşiktaş sıkıntılı bir süreç yaşıyor. İstemediğimiz, beklemediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Tabii ki üzgünüm. Ancak daha lig bitmedi, zaman içinde takımın nereye geleceğini göreceğiz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Çok zor bir fikstürle başladık. Diğerleri bu konuda avantajlıydı. Seyahatlar çok üst üste geldi." REKLAM "KIRGINLIKLARIM VAR" "Oyuncuların hepsiyle görüşüyorum. Maç seyahatlerine katılmayı düşünmüyorum. Açıkçası kırgınlıklarım var. Gündemin daha çok yeni adaylar üzerinden gitmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ben son günüme kadar oyuncularımı tek tek otobüse bindirmeye devam edeceğim. Vazifemi yerine getiriyorum."

"Ben emeğin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çalışanlarımızın aileleri ekmek bekliyor. Onların helalliğini almamız gerekiyor. Bundan sonra gelecek olanlar da bunu yapacaktır. Mali anlamda çok iyi oturtulmuş bir Beşiktaş bırakacağım. Aldığımda böyle değildi." "13.5 milyon euro'yu 3 günde bularak, 6 aylık ödemeleri ödeyerek UEFA'dan temiz kağıdı aldık zamanında. Şimdi bırakacağımız yerde geriden bir borç olmadığı gibi birkaç ay önlerini açık bulacak gelen kişiler." "ABOUBAKAR SAKAT, RAPOR UVAR" "Aboubakar sakat, raporu var. Sakat oyuncuyu oynatırsanız daha büyük sıkıntılar olur. 1-2 maç oynatabilirsiniz ama sonraki süreç sıkıntıya girer. Afrika'dan bir virüsle geldi, daha sonra antrenmanda ısınırken sakatlandı. Dönecektir ama şu an sakat. Art niyeti hiçbir zaman olmamıştır. Kendisi ile yakın bir dostluğum ve ağabeyliğim var."

"BEN ONLARDAN RAZIYIM" "Aboubakar, bırakma kararı aldığım gün 'Bırakma sayın başkan' mesajı attı. Sadece o değil, diğerleri de öyle. Ben onlara iyi başkanlık yaptım. Ben onlardan razıyım, Allah da razı olsun. Bu yapılan transferlerin önemini ilerleyen süreçte göreceğiz. Bu şansı çocuklara tanımamız lazım." REKLAM "TRANSFERDE HATA YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM" "Transferde hata yaptığımızı düşünmüyorum. Rebic'in, Chamberlain'in geçmişi belli. Rıza hocaya sordum, 'Amartey çok iyi futbolcu' dedi. Onana'nın iyi olup olmadığını görme şansımız olmadı, 102 dakika oynadı. Oynaması lazım, şans bulması lazım."

"BURAK YILMAZ KONUSUNDA HATALIYIM" "Burak Yılmaz konusunda hatalıyım, ona da zarar verdik. Aboubakar'ın ona sarılışını hatırladım, birbirlerine çok yakın olduklarını hatırladım ve ona bir şans verdim ama olmadı. Onun adına da kendi adıma da üzgünüm." "FİKRET ORMAN İLE HESAPLAŞACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM, ZAMANI GELDİ" "Fikret Orman ile Beşiktaş başkanlığım bittikten sonra hesaplaşacağımı söylemiştim. Zamanı geldi." "Yüzde 99 şampiyon oluruz demekle hata yaptığımı düşünmüyorum. Bizler camia yönetiyoruz, motivasyon sağlamamız gerekiyor. Hala çok umudum var. Şampiyonluk olmasa bile dişe diş mücadele edecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yeni yönetim bu başarıyı sahiplenebilir. Yeter ki Beşiktaş iyi olsun."

"FİKRET ORMAN GİTTİĞİNDEN BERİ ALEYHİMDE ÇALIŞTI" "Fikret Orman, gittiğinden bu yana benim aleyhimde çalıştı. Hiçbir başkan, bir önceki başkan tarafından bu kadar yıpratılmadı. Bir rapordan bahsediliyor, biz bu raporu çıkartmak zorundaydık. Biz de bu işin içindeydik, yapmazsak 'ne gizliyorsunuz' denilirdi. Ben hiçbir zaman 'Paralar nerede' diye bağırmadım. Bu rapordan niye gocunuyorsun, yaran mı var? Bu senin için bir şans." REKLAM "HASAN ARAT, FİKRET ORMAN'IN MÜDÜRÜ İLE YAN YANA" "Hasan Arat, biz başkan seçildiğimizde 'Fikret Orman'dan hesap sormak görevin' dedi. Şimdi Hasan Arat, Fikret Orman'ın müdürü ile yan yana. Sosyal medyadan bu işleri beraber yönettiler, kim ne derse desin." "AHMET NUR ÇEBİ'NİN ALTINI OYDULAR" "Fikret Orman ile Hasan Arat zaman içinde yollarını birleştirdiler ve Ahmet Nur Çebi'nin altını oydular. Benim ofisimin altında bot hesaplar varmış. Olsa bugün bu halde mi olurdum? Mayıs'ta seçim var girmiyorsun, Haziran ayında dernek dernek geziyorsun. Niye Hasan Bey? 400 tane beyaz oy çıkmış, bu güvensizlik demekmiş. Benim 3 bin küsür oyum ne peki? Fırsat kolladılar, kurtlar dumanlı havayı sever. Beşiktaş'a zarar verdiler."

"PARALAR NEREDE?' TEZAHÜRATINI NASIL SUSTURAYIM, BEN Mİ BAŞLATTIM?" "Paralar nerede tezahüratını ben nasıl susturayım, ben mi başlattım? Benim yapmadığımı çok iyi biliyor. Sadece bunu kendi mağduriyetine sebep vermek için kullanıyor. Genel kurulda Hasan Arat'ın yanındaki arkadaş, 'Biz yaptırdık' dedi o tezahürata. Adres belli. Bana verdikleri zararın önemi yok, kulübe çok büyük zarar verdiler. Takım 2-0 öndeyken protesto başlıyor, neden? Uçaktan oyuncu inmemiş, medyada olumsuzluk pompalanıyor. Bunları bu çocuklar okuyor." REKLAM

"ADAYLAR HALA BENİMLE İLGİLİ KONUŞUYOR" "Adaylar halen benimle ilgili konuşuyor. Benimle ne işiniz var, ben aday mıyım?" "Fikret Orman ile ilgili hamlelerimiz, camia tarafından bize verilen görevlerdir. Bu benim yasal sorumluluğum. Ben bu olaya müdahale etmiyorum, açılan dava 13. Benimle ilgili açılmış bir dava var, gittim bedelini ödedim. Bu davaların 5'inde zaman aşımından kazanmış. Sorulduğunda 'Ben bu davaları kazandım' diyor. Algı yaratmayacaksınız haklı çıkmış gibi."

"DAVALARI BEŞİKTAŞ AÇIYOR" "Yargılama bitmeden kimse aklanmış sayılmaz, ben Fikret Orman'ın aklanmamasını isteyen biri değilim. Camiama karşı alnım ak. Umarım inşallah bir sonuç çıkmaz. Bu davaları ben açıyormuşum gibi algı yapmaya gerek yok. Davaları Beşiktaş açıyor. 1-2 tane davam kaldı onunla, çıkınca göreceğim onları." "NEREDE BU TAPULAR?" "11 tane tapudan bahsediliyor. Nerede bu tapular, ben tapu falan görmedim. Para kaptırılmış, biz 1 sene adama yalvardık gittik paralarımızı tahsil ettik. Para gelince de direkt olarak borçlarımıza gitti." REKLAM "6.5 sene benimle beraber olacaksın her işte, sonra da bana 'hayalet' diyeceksin. Ben hayaletsem beni hiçbir şeye ortak etmeyeceksin. Birlikteyken ağabey-kardeş gibiydik. Benim orada olmamdan rahatsız olanlar Fikret Orman'ı doldurdu. O bana 'ağabey' derdi, ben ona 'başkanım' derdim."

"Hasan Arat babasına sormazmış benim gibi. 'Babacığım' diyormuşum babama. Ben babama 'siz' diye hitap ederim, ne babacığımı. Babamın söylediği ve yapmadığım tek şey vardı o da Fikret Orman ile son seçime girmek oldu. Babama bir özür borcum var." "Başkan belirli görevleri dağıtır. Fikret Orman diyor ya 'Ben Beşiktaş'ı Çağlayan'dan aldım'. O üst katta sıcak ofisinde misafirleri karşılarken Çağlayan Adliyesi'nden gelen hacizler Ahmet Nur Çebi ve Tamer Kıran tarafından göğüslendi, maddi ve manevi olarak." "İkinci başkanın görevi, başkan yokken başkanı temsil etmektir. Başkan zaten oradaydı. Ben futbol şubedeydim 2 sene, geldiğimde zaten stadyum bitmişti. Bana futbol şubeyi, icra kurulunu sorabilirsiniz. İcra kurulunda olduğum bazı evraklar geliyordu. 'Nedir bu?' dediğimde 'Ben imzalamışım ağabey, hesabını mı vereceğim' dedi. Orada soğukluğumuz başladı zaten."

REKLAM "2 sene şampiyonluk dönemindeki başarının ikimize yazması gerekiyordu ama Fikret Orman sahiplendi o başarıyı. Birlikte emek verdik 2.5 sene. Biz Bayern'e elendikten sonra ben ayrılmak istediğimi söyledim zaten. Ağustos'ta seçim kararı aldı, etrafa 'Ahmet Nur Çebi'den kurtulmak için bu kararı alıyorum' diyorsun. Sonra gelip bana ikinci başkanlık teklif ediyorsun. Ben kabul etmedim. 'Benden sonra sana bu görev yakışır ağabey biraz dinlen' dedi. 'Kimi ikinci başkan yapayım' dedi. Serdal Adalı'yı söyledim. 'Olur mu ağabey bana yalancı demiş adam' dedi. 2 saat sonra açıkladı Serdal Adalı'yı." "Seçim döneminde 'Ben seni destekleyeceğim' dedi. Sonra benim aleyhimde kampanya yürüttü. Serdal Adalı da ikinci başkanın, ben de. Niye tarafsız kalmıyorsun? Sonra seçimden sonra bana mesaj atıyor, 'Ağabey emrindeyim' diye. Ben açmadım telefonu tabii ki." "Fikret Orman ile aramızdaki 1-2 mesele özel. Onları açıklamak istemiyorum. Bazı yerlerde haddini aşmıştır."

"YENİ YÖNETİM ÖNÜNE BAKACAK" "Yeni yönetim önlerine bakacak, geri bakmak zorunda kalmayacak. Fikret Orman döneminde UEFA'ya mektup çekilmiş temiz kağıdının alınması sürecinin ertelenmesi için. Yahu insaf et! Biz geliyoruz, şahsi fedakarlıklar ile o temiz kağıdını alıyoruz. Bunlar hiç yokmuş gibi, pandemi ve deprem olmamış gibi, 4 kupa almamışız gibi bugün yaygara koparanları vicdanlara bırakıyorum." "Basketbolda Alperen gibi bir yıldızı NBA'e gönderdim. Hasan Arat diyor ki, 'Geçen sezon Beşiktaş basketbolda küme düşmesin diye dua ettim'. Yahu gel kapıyı çal Hasan Bey, basketbolcu değil misin? Bir sorun var madem gel yardımcı ol." REKLAM

"HASAN BEYİN KOMBİNESİ YOK" "Locası, kombinesi olmayan başkan olur mu? Olabilir tabii. Serdal Bey'in kombinesi var, Hasan Bey'in yok. Hasan Bey dostlarının localarında izliyor genelde maçları, öyle gördüm." "Tüpraş çeklerinin kırdırıldığı konusu... 1. yılı aldık zaten. 2 ve 3. yıldaki çeklerin kırdırılmasıyla şu ankinden daha fazla kar olduğu için ve Beşiktaş'ın 20 milyon TL karı olduğu için bu Tüpraş'ın bir jestidir. Bunu Hasan Bey'in söylemesi fuzuli konuşma. Bir tanesinden kurtulduk, öbürü geliyor şimdi. Kasada duruyor para, kullanabilirsiniz. Bu parayı bugün almasak da yarısı her türlü bankaya gidecek. Ne özür bekleyeceğim? Yalana palavraya düşmesinler yeter." "Beni bir çocuk aradı 'istifa' diye. 'Ben Ahmet Nur Çebi değilim' dedim. 'Vay anasını yine başkasının numarasını verdiler' diyor. 'Ben de Beşiktaşlıyım kime oy vereceksin' diyorum. 'Hasan Arat'a tabii ki' diyor. 15 yaşında çoluk çocuktan gecenin 1'inde böyle mesajlar, telefonlar alıyoruz. Bunlar ayıp şeyler!"

"SERDAL ADALI BENİ ZAMAN ZAMAN ARIYOR, ARAT İLE BİR İLİŞKİM YOK" "Serdal Adalı beni zaman zaman arıyor. Bir şeyler soruyor doğal olarak. Hasan Arat ile bir ilişkim yok." REKLAM "Hasan Arat'ın PSG başkanı ile görüşmesi... Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Bunlar seçim arefesinde olabilecek şeyler. Ben sadece geldikten sonra söz verilen şeylerin tutulup tutulmadığını takip etmekle mükellefim. Ben başkaları gibi beyaz oy saymam. Kötü niyetli değilim." "BİR HATAM VARSA BEDELİNİ ÖDERİM" "Yeni yönetimin bizi denetlemesini ben talep ediyorum. Bunun Beşiktaş'ta örf olması lazım. Kimse kendini denetleyemez. Varsa bir hatam bedelini öderim." "Beşiktaş'ın bir kan değişikliğine ihtiyacı var. Bırakalım, herkes huzura ersin. Ailem de bırakmamı istiyor. Benim eşime çocuklarıma gece yarısı gönderilen mesajlar var. Ben bunları unutmadım." "Bana ihtiyaç olmamalı bundan sonra. Ben görevimi tamamladım. Kırıldım, yoruldum... Çok onurlu ve gururlu bir görev yaptım. Taraftara kırgın değilim. Onlardan tek ricam maç bitene kadar takımı desteklesinler."

"TFF'DE BAŞKANLIK YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM" "Kesinlikle TFF'de başkanlık yapmayı düşünmüyorum. Ben Servet Yardımcı'nın bu görevi daha iyi yapacağını düşündüğüm için Büyükekşi'ye muhalefet ettim. Böyle bir gücü bir daha kendimde bulursam, bunu Beşiktaş'ta kullanmayı tercih ederim." "Deprem döneminde maçların oynanması ile ilgili soruyu TFF bu konuyu gündeme getiriyorsa, Beşiktaş'ın haklarına tecavüz ediyorsa benim de cevabımı vermem gerekir. Bizim rakiplerimiz de bunu sonuna kadar kullandı. Camianın bana sahip çıkması gerekirdi ama öyle olmadı. TFF başkanı da 'daha kendi camiası sahip çıkmıyor' diye düşündü muhtemelen o gün. Biz o gün kaybettik TFF ile olan kavgamızı." REKLAM "Büyükekşi'nin tarz ve tavırları Beşiktaş'a karşı olumsuzdur. Bizim de bu hareketlerinden dolayı tavrımız var. Benim kadar TFF ile çekişme yaşamış bir başkan var mı ki taraftarlarımız bana 'masaya vur' diyor."

PARMAK SALLAMA OLAYI "Lugano maçında Büyükekşi aleyhine bir tezahürat oldu. Çok üzüldüm, olmaz öyle şey. Eliyle gösterip, 'Bu iki tribün organize olmuş' dedi. Parmak sallama falan olmadı. Yanında bakan oturuyor senin. Bana parmak sallayamaz, Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz. Bana da tepki var, zaptedecek olsam kendime olanı zaptederim. Devre olmasına 5 dakika var, bekle öyle git. Art niyetli, tavırları çok yanlış. Sessiz bir şekilde çıkarsın. Ben bir Çebi'yim! Bunu yaptırmam." "Mehmet Büyükekşi'yi ben başkan kalsaydım tribüne almazdım. Ama bir gerçek var ki o stadyum bizim değil. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait. Ancak gelseydi ağırlamazdım." "Ben orada maç izliyorum, yanınızda bakan var. Ne olduğunu bile anlamadım. Bir anda ayağa kalktı gitti. Yöneticilerimiz benim talimatımla gitti, 'Yaptığınız yanlış' dedi giderken Büyükekşi'ye. Bunun parmak sallanma olarak gösterilerek beni ve Beşiktaş'ı küçük düşürme olarak kullanılmasını kabul etmem." "Ali Koç çok açık ve dürüst bir insan. Bizim onunla çok iyi bir dostluğum var. Ben Dursun Bey'i seviyorum, kendisi benim aile dostum." "Fenerbahçe ve Galatasaray kayıkçı kavgası yapıyor. Ben zamanında söyledim, bir şey varsa getirir gösterirsin. MHK gitmeli, MHK sandıktan seçilmeli. Benim oyumla MHK Başkanı gelmeli oraya."