Beşiktaş'ta Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.

Oynadığı müsabakaların 5'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 25 puanla 19. basamakta girdi.

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakada görev yapan Masuaku, milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle siyah-beyazlı takımın çıktığı son 10 resmi maçta sahada olamamıştı.

Dört futbolcu, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde Konyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyebilecek.

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, yaklaşık 2,5 ay sonra formasına kavuşabilir.

Son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide sahaya çıkan 32 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.

Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Aboubakar'ın teknik direktör Santos'un şans vermesi halinde Konyaspor karşısında oynaması bekleniyor.