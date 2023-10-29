Beşiktaş'ta Aboubakar karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı!
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesi Aboubakar şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, Kamerunlu golcünün karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırıldığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden 31 yaşındaki santrforun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A takımımızın 28 Ekim'de gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir. Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir."