Beşiktaş'ta 10 milyon Euro'luk tartışma: Jean Onana

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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden birisi de Jean Onana'ydı...

Fransa'nın Lens takımından transfer edilen 23 yaşındaki ön libero için 4 milyon Euro bonservis ödenirken kendisine de yıllık 1.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme verildi.

Beşiktaş'ın yaz kampına yetişmeyen Onana, formayı ise ilk kez Konferans Ligi ön elemesinde FK Tirana ile oynanan maçta giydi. 28 dakika sahada kalan Onana, sonrasında sergilediği performansla ise hem eleştirilerin odağında yer aldı hem de formadan uzak kaldı.

REKLAM Onana dördü ligde dördü de Konferans Ligi'nde olmak üzere 8 maçta sadece 197 dakika süre aldı. İki kez 11'de başlayan Onana 10 milyon Euro'yu bulan maliyeti ile tartışmaların odak noktasında yer alıyor.

ÇALIMBAY ŞANS VERDİ AMA... Şenol Güneş ve Burak Yılmaz dönemlerinin ardından göreve gelen Rıza Çalımbay, Onana'yı Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında 11'de başlattı. Onana sergilediği oyunla yine düşük not alırken devre arasında kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SAKATLIK YAŞADI Öte yandan Beşiktaş, Onana'nın dün sakatlandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Sakaryaspor karşısında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jean Onana'nın MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini belirtti.