Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        31
        Galatasaray
        GS
        31
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        22
        Trabzonspor
        TS
        22
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        22
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta 10 milyon Euro'luk tartışma: Jean Onana - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta 10 milyon Euro'luk tartışma: Jean Onana

        Beşiktaş'ta Jean Onana, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında da göze giremedi. Kamerunlu oyuncu göreve gelen 3 hocaya rağmen kendini gösteremezken 10 milyon Euro'luk maliyeti de tartışma konusu oldu

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 22.11.2023 - 11:33 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 milyon Euro'luk tartışma
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden birisi de Jean Onana'ydı...

        Fransa'nın Lens takımından transfer edilen 23 yaşındaki ön libero için 4 milyon Euro bonservis ödenirken kendisine de yıllık 1.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme verildi.

        Beşiktaş'ın yaz kampına yetişmeyen Onana, formayı ise ilk kez Konferans Ligi ön elemesinde FK Tirana ile oynanan maçta giydi. 28 dakika sahada kalan Onana, sonrasında sergilediği performansla ise hem eleştirilerin odağında yer aldı hem de formadan uzak kaldı.

        REKLAM

        Onana dördü ligde dördü de Konferans Ligi'nde olmak üzere 8 maçta sadece 197 dakika süre aldı. İki kez 11'de başlayan Onana 10 milyon Euro'yu bulan maliyeti ile tartışmaların odak noktasında yer alıyor.

        ÇALIMBAY ŞANS VERDİ AMA...

        Şenol Güneş ve Burak Yılmaz dönemlerinin ardından göreve gelen Rıza Çalımbay, Onana'yı Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında 11'de başlattı. Onana sergilediği oyunla yine düşük not alırken devre arasında kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        SAKATLIK YAŞADI

        Öte yandan Beşiktaş, Onana'nın dün sakatlandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Sakaryaspor karşısında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jean Onana'nın MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Yağ aldırma ameliyatı sonrası ölüm iddiası
        Yağ aldırma ameliyatı sonrası ölüm iddiası
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        4 günlük ateşkes sonrası Biden yönetiminde yeni endişe
        4 günlük ateşkes sonrası Biden yönetiminde yeni endişe
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        "İzmir'de kordon her yıl 1 santim çöküyor!"
        "İzmir'de kordon her yıl 1 santim çöküyor!"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Habertürk Anasayfa