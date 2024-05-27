Beşiktaş'ta 1 kişinin öldüğü istinat duvarının çökmesine ilişkin davada Google'dan görüntü talebi kararı

Abdulgader, şu an da Libya'da yaşadığını, olay tarihinde 6 kişi olduklarını ve Etiler'deki bir restoranda yemek yedikten sonra yürümeye başladıklarını ifade etti.

Ölen kişiyi iş arkadaşı olarak tanıdığını ve yakınlığı olmadığını belirten Abdulgader, "Birlikte iş yemeği yedikten sonra biz üç kişi olarak geriden geliyorduk. Ölen kişi önümüzden yürüyordu. Sonrasında restoranın sağ tarafından yüksek ses duyduk. Bir kişi 'Kardeşim Ali' diye bağırdı. Gördüm hatta biz de o yöne yürüyorduk. Aramızda 20-25 metre vardı. Biz de duvarın yanına gittik, Ahmad'ın üzerine büyük taş parçası düştüğünü gördük." dedi.