UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk eden Beşiktaş, Süper Lig'deki Medipol Başakşehir karşılaşmasına göre bu mücadeleye 5 farklı isimle çıktı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de oynattığı Mert Günok, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'u Sporting Lizbon karşısında yedek soyundurdu.
Medipol Başakşehir maçında şans bulan Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle Sporting Lizbon karşısında kadroda yer alamadı. Son lig maçında görev yapan Güven Yalçın ise UEFA listesinde bulunmaması nedeniyle Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kadroda yer alamayan isim oldu.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, söz konusu oyuncuların yerine Ersin Destanoğlu, Fabrice N'Sakala, Alex Teixeira, Miralem Pjanic ve Cyle Larin'i ilk 11'de sahaya sürdü.
PJANIC 3 MAÇ SONRA KADRODA
Sporting Lizbon karşısında ilk 11'de görev yapan Miralem Pjanic, 3 maç sonra kadroda kendisine yer buldu.
Sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçında forma giyemeyen Pjanic, Süper Lig'de ise Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kaçırmıştı.
TEIXEIRA'NIN BEŞİKTAŞ FORMASIYLA AVRUPA'DAKİ İLK MAÇI
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Alex Teixeira, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçına çıktı. Teixeira, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Ajax maçlarında kadroda yer alamamıştı.
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor karşılaşmalarında oynayamayan Brezilyalı futbolcu, bu sezon 3. kez ilk 11'de şans buldu. Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında aynı şansı yakalayan Teixeira; Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.
UEFA GENÇLİK LİGİ´NDE KAZANAN SPORTİNG
UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. Ümraniye Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Okan Ağrap'ın kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Beşiktaş'ın tek golünü Emirhan Delibaş attı.
İKİ TAKIM YÖNETİCİLERİ DOSTLUK YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
Karşılaşma öncesi iki kulüp yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra yöneticiler Adnan Dalgakıran, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan; UEFA Delegesi Olzhas Abrayev, Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas ile yöneticiler Francisco Salgado Zenha ve Alexandre Ferreira'yı ağırladı.
Çebi, Olzhas Abrayev ile Frederico Varandas'a günün anısına plaket ve Beşiktaş forması takdim etti.
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