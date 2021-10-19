STAT: Vodafone Park
HAKEM: Slavko Vincic (Slovenya)
SAAT: 19.45
YAYIN: Exxen
CANLI ANLATIM...
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi
YEDEKLER: Mert, Rıdvan, Montero, Salih, Oğuzhan, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Necip Uysal, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
SPORTING CP: Adan, Matheus, Feddal, Coates, Palhinha, Nunes, Sarabia, Paulinho, Porro, Inacio, Pedro Gonçalves
YEDEKLER: Andre Paulo, Joao Virginia, Jovane Cabral, Nuno Santos, Luis Neto, Ugarte, Ruben Vinagre, Tiago Tomas, Ricardo Esgaio, Daniel Bragança
TEKNİK DİREKTÖR: Ruben Amorim
İKİ TAKIMIN DA GALİBİYETİ YOK
Siyah-beyazlı takım, C Grubu'ndaki iki maçında galibiyet sevinci yaşayamadı, puan alamadı.
Grubundaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı.
Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Borussia Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı.
227. AVRUPA MAÇI
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 226 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.
DEVLER LİGİ'NDE 47. MAÇ
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü.
PORTEKİZ TAKIMLARINA KARŞI ZORLANIYOR
Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 16 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi. Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Bu ülke takımlarına 7 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 6 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Portekiz temsilcilerine 20 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 24 gol gördü. Beşiktaş geçen sezon eleme usulüyle oynanan Avrupa Ligi elemelerinde Portekiz temsilcisi Rio Ave ile eşleşti. İstanbul'da oynanan karşılaşmanın normal ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 mağlup olan Beşiktaş elendi.
SERGEN YALÇIN İLK PEŞİNDE
Siyah-beyazlı takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte henüz Avrupa galibiyeti sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 4 maçta bir beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul'daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa'dan elendi.
Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezon 2 Şampiyonlar Ligi maçını da mağlubiyetle tamamladı. C Grubu'ndaki ilk maçta Borussia Dortmund'a İstanbul'da 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, Ajax'a da 2-0 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın yönetimindeki 4 Avrupa kupasında 3 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.
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